I talenti di economia e finanza Premiati gli studenti delle superiori

di Angelica Malvatani

Piccoli economisti crescono, con l’aiuto della Fondazione Carifermo. È il senso del progetto europeo ‘Conoscere la borsa’ cui appunto la Fondazione ha aderito, oltre 30 mila le squadre che hanno partecipato in tutta Europa, 34 i gruppi del fermano che si sono misurati con il mondo dell’economia. Tra loro si sono distinte le squadre del liceo economico e sociale Annibal Caro e dell’Itet Carducci Galilei, conquistando un posto di tutto rispetto nella classifica. Ha voluto incontrare i ragazzi il presidente della Fondazione Giorgio Girotti Pucci, parlando di un bel movimento che si è creato per una iniziativa di alto valore educativo: "Volevamo iniziare una sorta di educazione dei giovani ai meccanismi finanziari e borsistici, si spera poi che sia anche nella direzione di un risparmio consapevole e ben gestito. Il concorso era un virtual game in cui i ragazzi hanno gestito al meglio risorse virtuali a 50 mila, guidati da un esperto di finanza della Carifermo e la lettura di approfondimenti e aggiornamenti". I ragazzi dovevano investire il denaro su una scelta predefinita di 175 titoli quotati nelle principali borse europee, su un portale web dedicato. Il risultato finale sono state due graduatorie, una generale per la migliore performance che si è ottenuta e un’altra sui migliori risultati ottenuti coi titoli azionari di tipo sostenibile. Il settimo posto della classifica nazionale sostenibilità è andato alla squadra ‘Lvbag’ composta da Irene Ferrantini, Sofia Salvatori e Andrea Scipioni, guidati dall’insegnante Marta De Optatis, del liceo economico e sociale Annibal Caro, mentre la squadra MaciTeam di Matteo Perticarà, Lorenzo Orpianesi e Francesco Del Gobbo, con l’insegnante Catia Zoccarato sono arrivati 11esimi sulla classifica generale, primi a livello territoriale e hanno conquistato il diritto di partecipare alla premiazione nazionale che si terrà a Cuneo, dal 13 al 15 aprile, la Fondazione paga il viaggio, la Fondazione della Cassa di Cuneo il soggiorno.

"La partecipazione al concorso ha consentito ai ragazzi di lavorare in squadra e di ampliare le loro conoscenze finanziarie – ha sottolineato il direttore generale di Carifermo, Ermanno Traini –, abbiamo in cantiere 17 incontri nelle scuole per parlare di finanzia, risparmio, commercio estero. Il risparmio è fondamentale ed è alla base di tutto. Se la cassa non avesse i risparmi del territorio non riuscirebbe a sostenere il fermano dal punto di vista economico". La dirigente del Carducci Galilei, Cristina Corradini, ha concluso: "Sono occasioni preziose per valorizzare il lavoro che i nostri ragazzi fanno in classe e la crescita continua che hanno. Ci prepariamo prima ad una opportunità che nel mondo della finanza è già oggi e insieme con la banca la scuola diventa un ponte per le professioni del futuro".