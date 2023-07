I Teatri del Mondo", 34esima Edizione a Porto Sant'Elpidio"

La 34esima edizione del festival internazionale del teatro per ragazzi ‘I Teatri del Mondo’ si è aperta con il consueto bagno di folla, con un pubblico sempre numerosissimo di piccoli ed entusiasti spettatori che, accolti dalle mascotte Cris e Pino, ha seguito con tanto divertimento e partecipazione gli spettacoli delle prime giornate di un evento che è sempre di grandissimo richiamo per le famiglie e che andrà avanti fino a sabato. Oggi il TdM diretto da Oberdan Cesanelli e promosso da Lagrù Ragazzi, in collaborazione col Comune, propone un programma molto ricco e accattivante.

Al mattino, nei locali della scuola d’infanzia ‘Aladino’, spazio ai laboratori (dalle ore 9,30 alle 11,30); si prosegue alle 16.30 (Spazio Pineta) con "Spettatori si diventa", un incontro fra la giuria ragazzi del Festival e un’équipe di prestigiosi esperti nell’ambito del teatro ragazzi. A seguire, alle 17.15, al Teatro del Mare, la compagnia ‘Teatro al Quadrato’ di Udine presenta ‘La bella e il bestiolino’, per far capire al giovane pubblico come affrontare in modo allegro e leggero i temi del non essere ‘belli’ e dei giudizi di apparenza.

Alle 18.15 sarà la volta dell’artista torinese Lucia Fusina con ‘Leon & io’, spettacolo che nasce dal desiderio di raccontare con linguaggio clownesco alcune grandi difficoltà dell’essere adulti. Il pomeriggio si chiude alle 19.15 con la tradizionale ‘Fiaba sulle ali del tramonto’, curata dal Cantafavole, Ermanno Pacini. La programmazione serale si apre alle 21.15 all’Arena di Villa Murri con ‘Hansel e Gretel’ della compagnia partenopea "Il Teatro nel Baule".

Infine, chiudono la giornata, alle 22.15, i milanesi Valentina Lisi e Nadia Milani con ‘Relazioni necessarie’, spettacolo per riflettere su quelle azioni che ci vedono protagonisti ogni giorno nelle nostre famiglie.

m.c.