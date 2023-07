"I Teatri del Mondo a Porto Sant'Elpidio: Spettacoli e Laboratori"

Il Festival ‘I Teatri del Mondo’ si conferma contenitore capace di richiamare un pubblico sempre numeroso e attento e le platee stracolme di piccoli (e grandi) spettatori che hanno caratterizzato ogni spettacolo ne sono le più evidente conferma. L’edizione numero 34 si sta avviando al gran finale di sabato. Oggi, intanto, c’è un’altra bella carrellata di spettacoli, oltre ai laboratori mattutini. Gli spettacoli pomeridiani si tengono al Teatro delle Api: alle 17.15, ‘The Wooden Circus’, uno spettacolo di marionette a filo presentato dalla compagnia Karromato (Praga); alle 18.15, spazio alla compagnia milanese ArioneDe Falco con ‘Mai grande’, uno spettacolo di teatro d’attore; alle 19.15, la ‘Fiaba sulle ali del tramonto’ a cura del Contafavole Ermanno Pacini. In serata, in piazza Garibaldi (ore 21.15) ‘Baloon adventures’ della compagnia Collettivo Clown di Piacenza e, per chiudere, alla Torre dell’Orologio (ore 22,15), ‘Vida’ originale spettacolo dello spagnolo Javier Aranda.

È stata motivo di orgoglio per il festival, la presenza di una famiglia statunitense arrivata appositamente in città per ‘I Teatri del Mondo’, ricevuta in Comune dal sindaco Massimiliano Ciarpella, dall’assessore alla cultura, Elisa Torresi e dal co-direttore della rassegna, Lorenzo Palmieri. Questa famiglia vive a Manhattan e una figlia è membro della Giuria dei ragazzi. Hanno conosciuto il festival sul web, cercando rassegne per ragazzi in Europa. Dopo qualche giorno trascorso a Roma, si sono trasferiti a Porto Sant’Elpidio dove resteranno fino a domani. Infine, nei giorni scorsi, sempre nell’ambito del festival, è stato presentato il nuovo libro di Mario Bianchi ‘Il teatro ragazzi in Italia. Un percorso possibile dal 2008 ad oggi’, una bussola per orientarsi in tre lustri di teatro per le nuove generazioni.

