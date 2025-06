‘I Teatri del Mondo’. E’ già partito il conto alla rovescia

Inizia il conto alla rovescia per l’edizione numero 36 de ‘I Teatri del Mondo’, festival internazionale di teatro per ragazzi organizzato dall’amministrazione comunale e dall’Associazione Lagrù, in programma dal 12 al 19 luglio. Oltre 50 gli spettacoli in programma, anche quest’anno, con gli immancabili Laboratori per bambini e ragazzi.

Tornano anche le ormai immancabili incursioni festivaliere nel territorio e più precisamente a Macerata (3-4 luglio), Falerone (5 luglio), Porto Potenza Picena (6 luglio), Sant’Elpidio a Mare (5, 6 e 7 luglio), Monte Urano (8, 9 e 10 luglio) e Porto Recanati (27, 28 e 29 luglio).

Nel grande contenitore de I Teatri del Mondo, anche i laboratori che caratterizzeranno le mattinate del festival, che si terranno a Villa Baruchello, saranno rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni con attività legate a teatro, musica, arti circensi, illustrazione e molto altro ancora. In totale saranno 6 i laboratori proposti, ognuno della durata di tre giorni, che si terranno negli splendidi spazi della rinnovata Villa Baruchello dalle 9.30 alle 11.30.

Il costo del singolo laboratorio è di 20 euro. Per iscriversi: 328.7756579 / 334.7045739 o scrivere a info@lagruragazzi.it. Info: iteatridelmondo.it/laboratori.