I vigili del fuoco aspettano risposte

Un segnale importante quello dato ieri dai vigili del fuoco di Fermo che hanno aderito allo sciopero di quattro ore per protestare contro la situazione attuale che vede in primis carenza di personale, ritardi sulle promozioni e il mancato adeguamento delle indennità per il lavoro notturno e festivo. Quello di ieri è stato uno sciopero più che altro virtuale e senza manifestazioni in piazza, visto i vigili del fuoco hanno garantito ugualmente il servizio di pronto intervento, astenendosi solo dalle mansioni amministrative e burocratiche.

L’augurio è che con questo disperato appello i vigili del fuoco possano ottenere almeno in parte quanto richiesto anche se restano ancora tante, troppe criticità e troppi ritardi da risolvere. I vigili del fuoco, per il delicato ed indispensabile ruolo che svolgono meritano più attenzione e non soluzioni in perenne ritardo. Lo sciopero è stata infatti una vera e propria richiesta di attenzione allo Stato da parte del Corpo più amato dagli italiani.

Del resto il segretario provinciale del sindacato Conapo, Fabio Bracalente, aveva parlato di "inaccettabile ritardo nelle promozioni del personale e nei pagamenti degli scatti convenzionali per il quale chiediamo di anticipare i tempi per il futuro, e la mancanza di notizie sulle date di assunzione di 654 unità del Corpo nazionale già da tempo autorizzate".