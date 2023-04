I volontari de ‘L’Abbraccio’ di nuovo accanto ai pazienti oncologici

Dopo essere rimasti fuori dalle porte dell’Hospice ‘La Farfalla’ durante l’emergenza pandemica, i volontari de ‘L’Abbraccio’ sono potuti tornare accanto ai pazienti oncologici ricoverati in un reparto tanto difficile, ma anche tanto speciale per le emozioni che vi si trasmettono tra pazienti, familiari e chi lo frequenta per dare un aiuto, un sostegno, un segno di vicinanza. "Adesso, è permesso anche ai familiari dei pazienti, stare insieme a loro, e volendo, restargli accanto per tutta la giornata, anche di notte, approfittando delle poltrone che abbiamo sistemato in ogni cameretta" spiega la responsabile Marlene Subissi. Ed è un ulteriore passo avanti nel post pandemia. Sono contenti i volontari de ‘L’Abbraccio’ a partire dall’instancabile presidente, Luciano Pini, alla guida di una associazione che non si è fermata mai, che non ha mai fatto mancare il suo prezioso supporto al personale medico e infermieristico dell’hospice e che continua molto a puntare sulla formazione dei volontari e di chiunque voglia avvicinarsi a questo mondo. Va in questa direzione il corso Mindfulness e self-compassion, su come prendersi cura di sé per prendersi cura dell’altro, che ‘L’Abbraccio’ ha organizzato e che prenderà il via dal 12 aprile, facendosi carico del costo: il corso, infatti, è è aperto a tutti, previo pagamento della sola quota associativa annuale di 20 euro. Le lezioni sono tenute dalla dottoressa Rosa Bruni, psichiatra, psicoterapeuta, insegnante di programmi Mindfulness based: sono cinque incontri live online di 90 minuti che si terranno nell’arco di 5 settimane. In ogni appuntamento pratiche di meditazione, movimento consapevole, esercizi e momenti di condivisione. Info: 389 0280930.