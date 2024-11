I volontari in piazza: "contro ogni guerra"

Il coordinamento di associazioni di volontariato di Porto Sant’Elpidio e della provincia di Fermo, che va sotto il nome di Nativa, organizza per oggi, in Piazza Garibaldi (dalle ore 16 e si ripeterà il 23 e 30 novembre, stesso luogo e stessa ora), un Presidio per la Pace, con esposizione di manifesti che illustrano la situazione delle guerre nel mondo. "Contro ogni guerra e contro la follia del riarmo, costruiamo insieme una coscienza, una cultura e una politica di pace che si esprima attraverso la cura dell’umanità e del pianeta" è la mission dei promotori convinti che anche in Piazza Garibaldi si possano liberare parole e azioni collettive di pace per risvegliare la coscienza e esprimere indignazione verso ogni guerra. "Vogliamo dire a gran voce che non siamo indifferenti a ciò che accade nel mondo; che perpetrare genocidi non è ammissibile, che non esistono motivazioni plausibili per uccidere bambini, donne e uomini; che ripudiamo la guerra e chiediamo alla città di abbandonare l’indifferenza per dire sì alle soluzioni di pace". Sarà allestito anche un tavolo dove i bambini potranno disegnare i loro pensieri per la pace.