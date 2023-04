I volontari raccolgono i rifiuti

In occasione della Giornata della Terra, sia a Porto Sant’Elpidio che a Sant’Elpidio a Mare ci sono stati cittadini e amministratori locali che, in maniera del tutto volontaria, si sono attrezzati per andare a raccogliere l’immondizia in spiaggia e lungo le strade. Oltre 40 i volontari che raccolto l’invito di Plastic Free, trascorrendo la mattinata di domenica a pulire il tratto di litorale nord, nei pressi della Playa de Cococciò. "Un gesto concreto e non scontato – commentano l’attivista Davide Franceschelli e il referente Plastic Free, Giacomo Conti – perché non è da tutti trascorrere la domenica mattina a raccogliere i rifiuti, contro l’inquinamento da plastica delle spiagge. Ma la tutela degli ecosistemi, soprattutto di quelli fragili come le spiagge, parte da noi". Alla fine sono stati raccolti rifiuti per circa 200 kg, cui vanno sommati gli ingombranti rinvenuti sul litorale. " Sant’Elpidio a Mare sono entrati in azione i volontari del neo costituito gruppo ‘Noi siamo la differenza’ dell’associazione di quartiere Marina Picena e degli scout di Porto Sant’Elpidio, coordinati da Marco Olivieri. In questo caso, hanno ripulito i bordi della strada che da Castellano porta verso la Ss 16: "Abbiamo raccolto rifiuti di ogni genere, compresi elettrodomestici, e riempito un buon numero di sacchi che il gestore del servizio passerà a ritirare".