I volontari raccolgono le olive e donano l’olio alle scuole cittadine

Un gesto che sa del saper ‘fare comunità’ quello realizzato a Lapedona dove un gruppo di cittadini volontari ha raccolto le olive su piante incolte di proprietà comunale, donandone l’olio estratto alla mensa scolastica. Ben 140 litri è la quantità di olio ottenuto (in parte donata e in parte da donare) dopo la spremitura effettuata gratuitamente dal frantoio locale De Carolis Tiziano. L’iniziativa è partita dal sindaco Mauro Pieroni e da alcuni cittadini che, visto il nobile scopo, hanno coinvolto altri volontari nella raccolta. Da qui, anche il titolare del frantoio ha voluto collaborare mettendo a disposizione della comunità le sue competenze, con la spremitura delle olive che ne certifica l’olio nel rispetto di tutti i criteri necessari per essere idoneo all’inserimento nel piano alimentare della mensa scolastica. L’olio infatti, è stato consegnato nei giorni scorsi da Pieroni a Claudio Tidei, presidente della cooperativa che gestisce il servizio della mensa scolastica delle scuole dell’infanzia e primaria di Lapedona.

"Sappiamo tutti quanto sia prezioso l’olio nelle sue qualità a tutela della salute in modo particolare dei bambini – commenta il sindaco – e non raccoglierlo sarebbe un peccato. Ecco perché la stessa operazione della raccolta da parte dei volontari e della donazione di olio era stata ripetuta nei miei scorsi mandati". Pieroni, rieletto sindaco nei mesi scorsi dopo dieci anni all’opposizione seguiti al ruolo di sindaco, alla sua rielezione, ha subito ripreso l’iniziativa in questione. "Anche negli anni precedenti del mio mandato l’olio veniva donato alle scuole – conferma Pieroni – oggi sono cambiate le regole delle certificazioni, e abbiamo donato un prodotto idoneo che rispetta tutti i requisiti a garanzia della tutela alimentare dei bambini. Il mio ringraziamento – conclude – va ai volontari per aver dedicato tempo e lavoro alla comunità e al titolare del frantoio De Carolis, per la gratuità della spremitura".

Paola Pieragostini