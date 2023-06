I volontari ripuliscono la chiesa

Nei giorni scorsi, don Andrea Bezzini (parroco delle tre chiese della città) aveva affidato ai social un appello: ‘La chiesa di Santa Maria chiede aiuto’, insieme a una serie di immagini più che eloquenti circa "il grave stato di incuria e abbandono in cui versa la chiesa nuova". La scalinata con le mattonelle rotte, la pavimentazione del sagrato in forte dissesto nell’area adiacente la fontana, peraltro anch’essa in pessime condizioni, erbacce e verde poco curato. Un appello in cui il parroco ha evidenziato la necessità di intervenire, anche con urgenza per la manutenzione degli spazi, invitando i parrocchiani a farsi avanti almeno per lavori edili di piccolo cabotaggio e per sistemare il verde in quanto interventi più corposi saranno giocoforza affidati a una ditta. "La chiesa è della comunità - ha aggiunto don Andrea – realizzata con le donazioni e il lavoro dei fedeli e al loro servizio. Per questo è essenziale che maturi nella comunità stessa l’attenzione e la disponibilità per conservare dignitosamente quello che è di tutti". Detto e fatto, si sono subito presentati i primi volontari che si sono impegnati soprattutto a un intervento di potatura e cura delle piante oltre che della pulizia dalle erbacce cresciute a ridosso della chiesa. "La parrocchia chiama e subito qualcuno risponde. Mettendo a disposizione buona volontà, tempo, fatica e mezzi, il primo gruppo per la manutenzione del verde si è immediatamente costituito" è il post che il parroco ha condiviso pochissimi giorni la richiesta di aiuto. E difatti, alcuni volonterosi si sono dati da fare per restituire il decoro alla chiesa, e lo hanno fatto in pieno accordo tra loro, procurandosi i mezzi e le attrezzature necessarie per portare a compimento l’opera, incassando il plauso e l’apprezzamento del parroco.

Marisa Colibazzi