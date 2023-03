I vulcanelli di fango danno spettacolo, boom di visitatori

Nuova eruzione dei vulcanelli di fango, nel fine settimana molti curiosi fra cui bambini e famiglie si sono recati sul posto per visionare il fenomeno geologico. Alcuni anni fa l’amministrazione allestì un vero e proprio parco per accogliere visitatori e scolaresche sempre numerose. Negli ultimi giorni però sembra che ci sia stata una nuova eruzione che ha richiamato attenzione non solo fra i residenti della zona. "Il fenomeno è iniziato qualche giorno fa – commenta il sindaco Marco Fabiani – si tratta di un nuovo fenomeno localizzato in contrada Valle Corvone quasi a confine con il comune di Montelparo. C’è stata un versamento iniziale molto copioso, poi il fenomeno ha iniziato a rallentare, viene monitorato costantemente ma è sotto controllo. Come avvenuto già negli anni precedenti, ogni eruzione sancisce l’arrivo di persone, anche da fuori provincia, curiose di osservare questo fenomeno molto spesso si tratta di famiglie che portano i bambini curiosi di capire come funziona. I vulcanelli oltre ad essere educativi rappresentano un momento di promozione del territorio".