I XGiove in piazza Plebiscito per aprire l’omaggio a Pino Daniele

Dopo la straordinaria esperienza di aver aperto il concerto di Vasco Rossi all’Olimpico di Roma, i XGiove continuano a far parlare di sé. Si sono conquistati un’altra bellissima vetrina, stavolta a Napoli, nella Piazza del Plebiscito e, fattore ancora più importante, alla band elpidiense fermana è toccato il privilegio di aprire il grande concerto tributo dedicato all’indimenticato Pino Daniele. Il concerto era in programma ieri sera, ma sarà trasmesso su Rai 1 domani sera per cui i XGiove potranno godere anche di questa opportunità di lusso per farsi conoscere.

Lo show, condotto da Carlo Conti e da Fiorella Mannoia, è stato voluto per celebrare il cantautore napoletano nel 70° anniversario della sua nascita e a 10 anni dalla sua scomparsa, con il contributo di numerosi artisti. I XGiove parteciperanno alla finale del Musicante Award – Premio Pino Daniele, un contest ideato dalla Fondazione Pino Daniele Ets che offre ai partecipanti l’opportunità di reinterpretare i brani di Pino Daniele e di presentare composizioni originali, contribuendo così alla valorizzazione dei talenti emergenti.

La band, composta da Nicolò Buccioni (voce e fisarmonica), Giacomo Strappa (chitarra), Andrea Massetti (basso) di Porto Sant’Elpidio; Ludovico Bartolozzi (bouzouki, di Smerillo); Federico Piermartiri (batteria, di Monte Urano) proporrà "Bella ‘Mbriana", uno dei classici di Daniele, e il nuovo inedito ‘Non me la sento’. Entrambe le canzoni sono già state eseguite pochi giorni fa negli studi di Rai Radio 2, ottenendo un ottimo riscontro di pubblico. Nati nel 2018, i XGiove hanno già collezionato importanti riconoscimenti e aperture di prestigio e non hanno intenzione di fermarsi qui.

Marisa Colibazzi