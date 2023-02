I ’XGiove’ sul podio Ma niente Eurovision

Non l’hanno staccato, alla fine, il biglietto per l’Eurovision in rappresentanza della Repubblica di San Marino, ma ai ragazzi dei XGiove resta l’enorme soddisfazione per avere conquistato con la loro ‘Fuoco e benzina’ un nobilissimo terzo posto a ‘Una voce per San Marino’, di essere saliti sul podio, conquistando una ribalta che è, nello stesso tempo, un traguardo e punto di partenza. "Un anno fa non avremmo mai immaginato di poter vivere un’esperienza simile. Quello che è successo nella serata della finale e in tutta la settimana che la preceduta, è indescrivibile – raccontano gli elpidiensi XGiove – che ci ha permesso di crescere a livello umano e professionale. Abbiamo conosciuto persone meravigliose, artisti di gran livello, con cui abbiamo condiviso momenti forti". Menzione di merito per il frontman, Nicolò Buccioni che, durante le fasi semifinali del concorso, nonostante il suo microfono fosse andato in down per qualche attimo, ha proseguito l’esibizione, mostrando una professionalità non da tutti.