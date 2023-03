Iagatti, Santarelli e Croce nella squadra della segretaria Bomprezzi

Dopo i mesi delle difficoltà, i commissariamenti, le sconfitte alle elezioni, si rimette in cammino il Partito Democratico delle Marche, con una segreteria giovane, tutta nuova, pronta a guardare al futuro. Nella squadra della segretaria Chantal Bomprezzi figurano diversi fermani, l’unico nome di Articolo 1 è quello di Alessandro Del Monte che tanto si è speso per una ritrovata unità. Nel gruppo figurano anche il segretario comunale di Fermo Alessandro Iagatti, Mattia Santarelli e Chiara Croce che rappresenta i giovani iscritti e sarà poi la portavoce della conferenza delle donne. Tanti volti giovani, nella direzione ci sono anche Dorotea Vitali, Meri Marziali, Stefano Pompozzi, Patrizia Canzonetta. Un impegno doppio per Meri Merziali che è stata impegnata anche all’assemblea nazionale, insieme con Luca Piermartiri, Francesco Verducci e Chiara Croce, e che è stata nominata nella direzione nazionale al fianco della segretaria Elly Schlein che ha sostenuto fin dal primo momento. Dunque si cominciano a comporre il nuovo percorso, il segretario provinciale Piermartiri commenta: "Come fu per la nostra segreteria provinciale, anche quella regionale è nel segno del rinnovamento. Fermo è ampiamente rappresentata in tutti gli organi e farà la sua parte per essere al fianco della segretaria Chantal Bomprezzi".

Da Ancona è arrivato l’appello ad una rinnovata unità, anche se l’altra candidata, Michela Bellomaria, per il momento ha rifiutato l’incarico di vice segretaria e resta a guardare il lavoro della segreteria.

Grande l’emozione di Meri Marziali: "Come ho sempre fatto in questi anni, mi metto al servizio della comunità politica che tanto mi ha dato in questi anni e che, dopo le Primarie che hanno sancito la vittoria di Elly Schlein, è pronta a rinnovarsi e a lavorare quotidianamente per rigenerare, finalmente, la sinistra italiana. La nostra, come ha rimarcato la stessa segretaria Schlein nella sua relazione, è una comunità della quale tutti dobbiamo avere cura, tenendola unita nelle sue differenze che ne hanno costituito e continuano a costituire le solide fondamenta".