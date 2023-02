Ic Cestoni, firmato il patto di comunità

La dirigente scolastica Simona Flammini dell’Ic ‘Cestoni’ ha ufficialmente sottoscritto il ‘Patto di Comunità’. Al progetto hanno aderito oltre alla scuola: i comuni di Montegiorgio, Grottazzolina, Monte San Pietrangeli, Belmonte Piceno, Francavilla d’Ete, Monsampietro Morico a cui si aggiungono Ambito Sociale 19, la cooperativa ‘Il faro sociale’, la Protezione civile di Montegiorgio, Confraternita di Misericordia, l’azienda agricola ‘Sole e vita’, la fattoria biologica di Doriano Scibè, la banda musicale ‘Domenico Alaleona’, il corpo bandistico ‘Francesco Graziani’, il corpo bandistico ‘Mauro Cecchini, il Fai di Fermo, il complesso storico folkloristico ‘Cacionà’; le associazioni culturali Caffè Letterario’, Vicolo Cechov e l’associazione sportiva M&G scuola pallavolo. "Il Patto Educativo di Comunità – spiega Simona Flammini – rappresenta una modalità di costruzione della comunità locale, che si assume la responsabilità di ‘essere educante’ e quindi capace di assumere i percorsi di crescita dei giovani come propria responsabilità. La finalità del Patto è attivare un processo integrato fra pubblico e privato, finalizzato a contrastare e prevenire i fenomeni di povertà educativa, dell’abbandono scolastico e del fallimento formativo, mettendo a sistema tutte le esperienze educative e tutte le risorse del territorio, in stretta connessione con istituzioni scolastiche, enti locali e servizi. Il Patto è usato per tutelare beni comuni sia materiali che immateriali, spesso coinvolgendo i ragazzi in processi di coproduzione". In passato i ‘Patti Educativi’ sono stati utilizzati per la gestione di situazioni emergenziali,come la pandemia.

Alessio Carassai