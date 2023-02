Ic Pagani: educazione all’affettività e alla sessualità

‘Conoscere per conoscersi’ è il titolo del progetto di educazione all’affettività e alla sessualità, promosso dall’Ic Pagani di Monterubbiano e presentato nella Sala Lussu di Altidona. Il progetto è condotto dalla dottoressa Renata Bastiani e si svolge in collaborazione con l’associazione Presentia, per essere riservato a tutti gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie del Pagani. La serata di presentazione ha visto la partecipazione di molti genitori che verranno coinvolti nel ‘patto di corresponsabilità educativa’ del percorso didattico volto ad aiutare i ragazzi ad affrontare in modo sereno e consapevole i temi tanto delicati dell’affettività e sessualità. Grazie alla realizzazione del progetto (sostenuto anche dalle associazioni di Avis, Croce Verde Valdaso e Pro loco di Campofilone) gli studenti potranno avere un’informazione adeguata.