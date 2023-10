ID Factory e la tracciabilità della catena di fornitura

Tra i padiglioni dello Smau in corso di svolgimento a Fieramilanocity si respira aria di futuro Made in Fermo. Sono venti le start up innovative marchigiane presenti in fiera grazie al contributo di Camera di Commercio delle Marche e Regione Marche. Tra queste la ID Factory con sede a Porto San Giorgio. The ID Factory è una piattaforma di tracciabilità della catena di fornitura (SaaS) che, attraverso la creazione di un ID digitale, consente alle aziende di moda di ottenere trasparenza end-to-end sulla loro catena di fornitura globale. Si occupa di digitalizzare operazioni come controllo qualità, conformità, approvvigionamento esteso e tracciabilità attraverso un database dinamico integrato con qualsiasi sistema di gestione. ID Factory, quindi, sostanzia il suo business in una piattaforma di tracciabilità della catena di fornitura, dalla suola delle scarpe alla conceria. "Si tratta di tutte realtà entusiasmanti – ha detto Gino Sabatini Presidente di Camera Marche e vice presidente nazionale di Nioncamere – ognuna ha una storia che vale la pena conoscere e approfondire. Notiamo come innovazione faccia sempre rima con sostenibilità: start up e Pmi innovative invariabilmente trovano soluzioni tecnologiche che anche indirettamente contribuiscono a fare di città, luoghi di lavoro, del pianeta in effetti, luoghi più sostenibili, salubri e sicuri: e ciò, di questi tempi, è davvero prezioso. Il loro esempio ci sprona a fare di più e meglio per supportare l’innovazione marchigiana: oltre ai voucher impresa 4.0, con cui abbiamo già erogato 2,3 milioni di euro nel triennio per progetti di implementazione di tecnologie digitali di oltre 500 imprese, proseguiamo sull’azione formativa nel doppio binario di transizione digitale ed ecologica con i 4 webinar di qui a gennaio in tema energetico. Venerdì con il nostro Punto Impresa Digitale saremo a Roma alla Maker Fair per presentare le nostre eccellenze e i nostri servizi sperando di festeggiare imprese marchigiane vincitrici al Top Of the Pid". Il Pid di Camera Marche ha tra i suoi compiti l’analisi di digitalizzazione delle imprese, quasi 900 i digital assessment realizzati nella nostra regione da cui emerge un dato che, tenendo conto delle diverse tipologie da esordiente a campione, colloca le imprese marchigiane sono leggermente sotto la media. Altra informazione interessante è quella per cui, considerando un indicatore sintetico di maturità digitale, le Marche sono esattamente in una posizione centrale nel rating Italia con un punteggio di 2,12 laddove i territori più avanzati a livello di innovazione digitale arrivano a 2,23.

Vittorio Bellagamba