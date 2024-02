Ida, ecco la nostra maestra di vita

Noi ragazzi siamo sempre molto affascinati dalle storie raccontate dai nostri nonni. Quest’anno abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con Ida, che è stata per noi l’esempio di una ‘maestra di vita’: attraverso le sue parole, i suoi racconti, la sua saggezza, Ida ci ha offerto degli essenziali spunti di riflessione per il presente proiettato al futuro che ci accomuna. Abbiamo imparato da lei che bisogna sempre vivere la vita al meglio, che i problemi vanno superati alzando la testa e andando avanti, accettando quello che accade anche quando non lo comprendiamo. La nostra generazione, invece, dà troppo peso alle cose di poco conto e, molto spesso e facilmente, le fa diventare un problema insormontabile. Ida ci ha insegnato che si può vivere con maggiore tranquillità, meravigliandosi e godendo anche di ciò che ci appare ordinario al punto di darlo per scontato. Ci ha dato, inoltre, la ‘ricetta’ per la longevità: la merenda, fatta sempre alla stessa ora con pane e olio, salsiccia e, perché no? Anche un po’ di vino cotto. Per la vita sana, non possono mancare, due bicchieri di acqua calda. Cercheremo di fare tesoro di questo incontro.

Classe II A