Idee, cultura e spettacolo. Gli otto personaggi di TedX

Un contenitore di idee, di spettacolo, di crescita culturale, un incontro di bellezza che è appuntamento fisso della primavera fermana. Si apre tutto il teatro dell’Aquila per la quarta edizione del TedX, un evento che vede protagonisti 8 speaker, su un tema preciso che susciti, ogni volta, domande e riflessioni. L’appuntamento è fissato per domenica, a partire dalle 15,30, l’organizzazione fermana, che conta ormai 30 volontari, è collaudata e la licenza per il marchio TedX è confermata senza esitazioni un anno dopo l’altro. Sono 3 mila gli eventi simili in tutto il mondo ma per poter vantare il logo occorre rispettare criteri precisi di qualità, spiega il promotore dell’evento, Gianluca Visi: "Quello che ci unisce è una grande energia che respiriamo e che riceviamo dal pubblico. Siamo tutti volontari, professionisti veri, giovani e meno giovani, che per un anno intero lavorano a questo progetto, con la voglia di dare qualcosa al nostro territorio". Tanti i partner e gli sponsor, il comune di Fermo apre volentieri il teatro, come spiega l’assessore alla cultura Micol Lanzidei: "E’ un momento atteso dai fermani, un flusso di idee che arriva tra emozioni e divertimento. È con orgoglio che confermiamo il nostro sostegno, proprio nella consapevolezza del valore di un’esperienza". L’assessore Alberto Scarfini conferma l’apprezzamento per un progetto che collega Fermo col mondo intero. Il tema di quest’anno si lega alla parola bugia, per capire se c’è una verità assoluta, se sappiamo riconoscerla, se riusciamo sempre a riconoscere ciò che è vero da ciò che è falso.

A svelare i nomi degli ospiti è Velika Papiri, sul palco insieme all’attore Gianluca Marinangeli, otto personaggi tutti diversi e tutti ugualmente interessanti, a partire dal fermano Francesco Marzoni, ingegnere informatico grande esperto di intelligenza artificiale e analisi dati. E poi, la giornalista Adriana Pannitteri, che parlerà delle bugie che tengono in piedi le storie sentimentali tossiche, insieme con Fabio Cappa, esperto di finanza e sostenibilità, che da anni documenta il cambiamento climatico. Racconterà di astri e di buchi nero dello spazio l’astrofisico Francesco Tombesi mentre l’attrice marchigiana Rebecca Liberati spiegherà come si può nascondere la realtà ma anche come si fa a capire la verità. Veronica Rossi, psicologa e sessuologa, entrerà nei misteri della psiche umana, Antonello Tolve accompagnerà tutti alla scoperta delle scoperte artistiche del ‘900. Inedito e molto atteso anche il punto di vista del comico Leonardo Manera, 40 anni di esperienza sul palco. Tra uno speaker e l’altro la musica trascinante e originale di Alfredo Laviano, artista e musicista fermano, intorno il progetto artistico ‘Il numero e le forme’ di Romano Folicaldi, a difendere una fede ferma nella bellezza del creato. Il pubblico ha già cominciato a prenotare i posti disponibili, i biglietti si acquistano su vivaticket o alla biglietteria del teatro dell’Aquila.

Angelica Malvatani