Idee sugli spazi, inizia la rassegna

La seconda edizione della rassegna ‘Trasform-azioni-Periferie al centro: nuovi spazi del possibile’ promossa dall’impresa sociale EraFutura e dal Centro Giovanile Casette e ideata con la scrittrice e critica letteraria, Giulia Ciarapica, si apre domani sera (auditorium ‘Della Valle’, ore 21,15, ingresso libero) con Matteo Caccia () e Ilaria Gaspari e il 24 novembre ospita la giornalista Giuliana Sgrena. Caccia e Gaspari utilizzano le parole e le storie per raccontare la quotidianità, per conoscere il mondo e le persone. Caccia, raccoglie, scrive e racconta storie alla radio e dal vivo, per iscritto e a voce. Lo ha fatto a Radio2 dove ha firmato e condotto svariati programmi, è autore di podcast, ha scritto diversi libri, dal 2022 è responsabile dei progetti audio de Il Post e attualmente è in onda su Radio24 con ‘Storie di filosofia quotidiana’. Gaspari è filosofa e scrittrice, ha al suo attivo diversi libri, collabora con testate giornalistiche, tv e radio e tiene corsi di scrittura alla Scuola Holden e alla scuola Omero. Entrambi dialogheranno con Ciarapica. "Questo primo appuntamento – spiega EraFutura – si inserisce nel progetto sostenuto dall’assessorato regionale alla cultura ‘B.O.O.K.-Biblioteca Officina Ok’, che mira alla crescita del ruolo sociale e dell’offerta culturale della nostra biblioteca".