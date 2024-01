Igiene urbana, il servizio resta all’Ecoelpidiense

Servizio igiene urbana: a Porto Sant’Elpidio non si cambia. E’ l’Ecoelpidiense che gestisce il servizio da decine di anni ormai (gli ultimi due, attraverso proroghe su proroghe, in attesa della gara d’appalto per il rinnovo del gestore), ed è l’Ecoelpidiense che lo farà nei prossimi cinque anni (con la possibilità di un altro anno aggiuntivo).

L’offerta presentata dalla società elpidiense è quella col punteggio maggiore determinato dal miglior rapporto qualità/prezzo. Prima dell’aggiudicazione definitiva, tuttavia, la Sua ha chiesto alla ditta (che ha l’EcoInnova come ausiliaria) la verifica e la giustificazione di alcune anomalie riscontrate nell’offerta presentata.

Così come era stato detto in consiglio comunale a chi chiedeva lumi sulla procedura relativa alla gara d’appalto, era intenzione della Commissione Tecnica accelerare l’iter, forzatamente interrotto per il sopraggiunto decesso di uno dei componenti e per consentire una nuova nomina, per chiudere la pratica a inizio anno, dopo quasi 12 mesi dall’avvio della procedura concorsuale.

Erano otto le ditte partecipanti e nella graduatoria finale, l’Ecoelpidiense è seguita, nell’ordine, dalla Tekneko, dal raggruppamento temporaneo Win (imprese di Padova, Napoli e Latina) e, ultima, Ciclat (Ravenna).

Un ‘parto’ faticoso, quello dell’assegnazione della nuova gestione del servizio di igiene urbana, già a partire dalla predisposizione del bando, più volte rivisto e anche modificato soprattutto in relazione al nuovo ecocentro.

Il Comune, infatti, un paio di anni fa, attendeva la conferma del finanziamento richiesto al Ministero della Transizione Ecologica di 390mila euro da destinare a questo intervento, per valutare se stralciarlo o meno dal bando.

I tempi si stavano allungando oltremodo per cui, pur di procedere, nel bando era stata inserita l’opzione di affidare all’aggiudicatario la realizzazione del nuovo centro di raccolta, qualora il finanziamento fosse sfumato.

A distanza di circa un anno, non risulta ancora alcuna novità per cui tutto porta a credere che nell’appalto, a base d’asta di 17 milioni a base d’asta (per 5 anni, con un anno di proroga, a 3,2 milioni), oltre alla differenziata porta a porta e al conferimento dei rifiuti in discarica, allo spazzamento stradale, e anche alla gestione del centro di raccolta, fino alla pulizia della spiaggia e ai servizi aggiuntivi proposti in sede di gara, possa rientrare anche l’ecocentro (per il quale bando, erano previsti 500mila euro).

Marisa Colibazzi