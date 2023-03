Il 15 marzo è la giornata del fiocco lilla

Il 15 marzo non è una giornata qualsiasi. Esattamente 12 anni fa, una ragazza di nome Giulia ha perso la vita a soli 17 anni per un arresto cardiocircolatorio causato da bulimia. Da quel momento è stata ufficialmente istituita la Giornata nazionale dedicata ai disturbi del comportamento alimentare. Il distanziamento sociale causato dalla pandemia da Covid-19, l’abuso di nuove tecnologie, l’angoscia, la paura dell’altro, il bombardamento di video e social, hanno peggiorato le relazioni tra gli adolescenti, rendendo ancora più vulnerabili i ragazzi fragili e determinando un aumento dei Dca del 30%. Si è abbassata inoltre l’età di esordio dei primi problemi a 8-9 anni. Tra le associazioni di volontari che combattono i disturbi alimentari nel territorio nazionale, troviamo a Fermo la Fada OdV, instituita nel 2016 dai familiari delle persone affette di Dca. Essa ha lo scopo di sensibilizzare e accrescere la conoscenza e la capacità di riconoscere tali disturbi. Tante le iniziative proposte in questo periodo: spettacoli teatrali, momenti di approfondimento con esperti e spazi di ascolto rivolti a genitori, insegnanti, operatori sanitari e scuole. Il 15 marzo, inoltre, ci sarà l’illuminazione con il colore lilla di un monumento significativo di tantissimi comuni del Fermano. Il Fiocchetto Lilla è il simbolo delle storie di coloro che hanno vissuto queste malattie in prima persona, malattie da cui si può guarire.

Classi IIIB e III E