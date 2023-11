Il 2023: l’anno d’oro dello sport. Il Coni premia gli atleti fermani

Il 2023, un anno di grande sport per la regione Marche, è stato celebrato ieri mattina durante la ‘Festa dello Sport’ del Coni Provinciale presso il centro convegni ex chiesa San Filippo Neri, a Fermo. A dare il benvenuto la delegata Coni Provinciale Cristina Marinelli seguita, per i saluti, dall’assessore allo sport Alberto Scarfini e dal consigliere regionale Marco Marinangeli. "Le Marche, in proporzione agli abitanti – ha spiegato il presidente Coni Regionale Fabio Luna – sono una realtà sportiva importante in Italia e a livello internazionale grazie al lavoro e passione di molti. Oltre ai più che noti Giammarco Tamberi e Sofia Raffaeli, tante eccellenze in numerose discipline: basti pensare che tra la Nazionale di Ginnastica Artistica Maschile qualificata per le Olimpiadi 2024, tre atleti sono fermani." A ricevere il ‘Diploma di Merito’: Alberto Mattii e Massimiliano Vitali (Auto storiche); Alessio Ciccoli, Daniele Liberatore, Mattia Cruciani e Serena Fioretti (Ju-Jiltsu Fighting System), Manuele Marinozzi e Sara Romagnoli (Danze Standards); Matteo Levantesi e Mario Macchiati (Ginnastica Artistica); Luca Marcozzi e Maria Bertola (Sumo); Matthew Foresi e Nike- Fermo (Pugilato); Maria Ferracuti (Pistola Aria Compressa); Virtus- Servigliano (Tennis Tavolo); Sofia Cardinali (Salto con l’Asta); Giulia Presti (Pattinaggio- velocità); M&G-Yuasa Battery, il team pallavolistico di Grottazzolina che guida la serie cadetta. Il Premio ‘Terzo Censi’- atleta esemplare è andato a Sofia Pistolesi (Bocce). Medaglie di Bronzo al Valore Atletico- 2021 per: Alberto Camerlengo (Motonautica); Carlo Macchini (Ginnastica Artistica- Sbarra); Sara Cutini (Ginnastica); Cobra- Fermo (Tiro alla Fune). Stelle di Bronzo al Merito Sportivo- 2021 per attività dirigenziali a: Francesco Andrenacci (Biliardo); Cristiano Catalini (Figest); Mario D’Annibali (Calcio); Vittorio Perticarini (Pallacanestro): Luciano Romanella (Pugilato); Massimo Romanelli (Ciclismo); Cobra Fermo. Il più alto riconoscimento sportivo per l’anno 2023, la Stella d’Argento al Merito Sportivo- 2021, è stato ritirato dal presidente Giacomo Romani e consigliere Carlo Iommi (in foto) per la Lega Navale Italiana di Porto San Giorgio.

Gaia Capponi