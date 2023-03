Il 22 luglio sul palco gli Articolo 31: prevendite al via

Grande colpo per il ‘NoSound Fest’, al Parco della Pace di Servigliano il 22 luglio saliranno sul palco gli Articolo 31. La società ‘Best Eventi’ che organizza la manifestazione e il comune di Servigliano, stanno lavorando per allestire un cartellone di richiamo e l’arrivo degli Articolo 31 è sicuramente uno di quei concerti che in molti non vorranno farsi sfuggire. Il duo composto dal rapper J-Ax e dal produttore Dj Jad nella vita Alessandro Aleotti e Luca Perrini, rappresenta uno dei gruppi più influenti della scena hip hop italiana. I due si conoscono nel 1990 a Milano durante una festa, inizialmente il loro sound è tipico dell’epoca d’oro del rap, con rime freestyle, ritmi e ritornelli campionati, ma da una prospettiva unicamente italiana. Col tempo, il duo amplia il proprio sound e incorpora elementi di funk, reggae, rock e altri stili. Nel 2006 il duo decide di separarsi ma ora torneranno insieme per questo grande tour nazionale. I biglietti saranno sui circuiti TicketOne e Ticketmaster in prevendita dalle 14 di oggi 9 marzo e nei punti vendita autorizzati dalle 11 di martedì 14 marzo, costo unico 46 euro.

a.c.