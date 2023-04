Il 25 Aprile continua a dividere Il meloniano Apolloni si scaglia contro il presidente Venanzi

Non è piaciuto, ai Fd’I montegranaresi, il trattamento riservato dalla minoranza al presidente del consiglio comunale, Niccolò Venanzi, tanto che il coordinatore locale, Leonardo Apolloni interviene per difendere "con orgoglio l’operato del nostro tesserato. Notiamo con disappunto come l’opposizione, guidata dal Pd e dall’ex sindaco, non perda mai l’occasione di trasformare la normale dialettica politica in scontro puro". In particolare, Apolloni si riferisce all’accusa rivolta a Venanzi di un uso arbitrario del suo ruolo istituzionale in spregio al regolamento comunale: "Mai cosa più falsa si poteva affermare. Proprio perché si è attenuto al regolamento, il presidente del consiglio ha ripreso il capogruppo di minoranza, Ediana Mancini, che, invece di preoccuparsi delle tante questioni amministrative relative al punto in discussione che avrebbe dovuto essere votato e che, evidentemente, poco interessano a lei e al Pd, ha preferito parlare del 25 aprile e delle sue implicazioni politiche. Ma non era quello il momento. Richiamata all’ordine, è scattata l’ennesima accusa di contiguità con la storia del fascismo verso chiunque si ritrovi nel centrodestra e, in Fd’I in particolare". "A Montegranaro, come del resto in Italia, - conclude Apolloni - la sinistra non parla delle questioni legate alla città o al Paese, limitandosi a una propaganda antifascista verso un nemico immaginario, visto che il fascismo non c’è più dal dopoguerra e, di certo, non vi è la possibilità che si possa in qualche modo ripresentare".