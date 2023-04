Il 25 Aprile tra ricordi e premiazioni

Un giorno da celebrare come si deve. Nel 78esimo anniversario della Liberazione, la Prefettura, la Provincia, l’Anpi, l’Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione delle Marche e l’Associazione Combattenti e Reduci, commemorano il 25 aprile quale simbolo di rinascita della democrazia e della libertà dal nazifascismo, affinché il ricordo non si spenga nelle future generazioni. Si parte alle 10.15, con la messa nella chiesa di San Domenico; alle 11 in Piazza del Popolo, l’apposizione della corona d’alloro sulla lapide della Resistenza; alle 11.30, all’auditorium San Filippo i saluti istituzionali, la consegna della Medaglia d’Oro al Merito Civile e la consegna del premio agli alunni delle scuole del territorio che hanno partecipato ad un concorso dedicato ad Ada Natali.