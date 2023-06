Il 5 per mille destinato al sociale

Risorse per famiglie a basso reddito, per situazioni di fragilità, per venire incontro a chi più di tutti risente della situazione economica post pandemia, della situazione internazionale e del conseguente caro energia. Sono quelle risorse che vanno a beneficio della comunità attraverso i Servizi Sociali del Comune, cui anche quest’anno è possibile destinare, senza alcun costo, al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi, il 5 per mille dell’Irpef.

Anche per quest’anno, l’Amministrazione ha deciso di impiegare le risorse che verranno raccolte per potenziare interventi e opportune misure di sostegno economico mirate alla prevenzione e al contrasto dell’esclusione sociale. Si tratta di interventi di sostegno forniti ai cittadini più deboli economicamente, a chi ha perso il lavoro, a chi vive solo con figli a carico, alle famiglie con reddito insufficiente per pagare affitti, spese condominiali, utenze, spese scolastiche e sanitarie.