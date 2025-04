Il 5x1000 ai Servizi sociali

Come ogni anno è possibile, al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi, destinare una quota del 5 per mille dell’Irpef ai Servizi Sociali del Comune di Fermo. Un segno di vicinanza alla propria comunità attraverso un gesto solidale che arriva dai cittadini e che, in questo modo, si prendono cura di chi è nel disagio. Anche per questa annualità le somme destinate dai cittadini di Fermo ai Servizi Sociali saranno utilizzate per concretizzare gli interventi di sostegno economico ai cittadini e alle famiglie più deboli. In particolare le risorse raccolte serviranno per interventi e misure a favore di cittadini più deboli economicamente, a chi ha perso il lavoro, a chi vive solo con figli a carico, alle famiglie con reddito insufficiente per pagare affitti, spese condominiali, utenze, spese scolastiche e sanitarie. Il sindaco Paolo Calcinaro parla di un sostegno importante e di un gesto che vale davvero l’aiuto a chi è in condizione di fragilità: "Si tratta di risorse che rimarranno a disposizione della città, una misura che vuole supportare le varie situazioni di criticità presenti a Fermo, attraverso il monitoraggio sempre aggiornato da parte del Settore Servizi Sociali del Comune". Info 0734/284279.