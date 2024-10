Leopoldo Zanini, docente del corso di Meccatronica, lo dice sottovoce ma il messaggio è forte: "Il 95% di questi ragazzi ha già un posto fisso di lavoro. Tra due anni, saranno merce rara". A ulteriore dimostrazione delle potenzialità della formazione post diploma, Zanini e la direttrice Its Smart, Elisabetta Baldini, fanno sapere che il progetto Greenwave, presentato dall’Its (unico delle Marche ad aver partecipato) all’evento dedicato all’innovazione tecnologica, Maker Faire (Roma) opera di studenti di Meccatronica dello scorso anno, ha ottenuto il terzo premio: "E’ un sistema di gestione della segnaletica stradale pensato per rendere più sicuro il transito dei mezzi di soccorso in situazioni emergenziali. Un progetto di utilità sociale unico nel suo genere, della categoria Fabbrica Intelligente, che sta trovando terreno di applicazione, per una sperimentazione, grazie al supporto dei Comuni, in particolare di Porto Sant’Elpidio, con una app innovativa che veicolerà il traffico dei mezzi di soccorso".