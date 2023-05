Il ballerino 14enne Petros Patrikianos ammesso all’accademia di danza della Scala

Un giovane e talentuoso elpidiense, con una grande passione per la danza classica, Petros Patrikianos (14 anni) è stato ammesso all’Accademia di danza del Teatro alla Scala di Milano. Cresciuto nella Compagnia del Fiore, scuola di danza tra le più conosciute in città, gestita da Anna Irma Sala, pochi giorni fa Patrikianos ha brillantemente superato le rigide e rigorose selezioni (vengono ripetute in ognuno degli otto anni di corso) conquistando un posto nella celebre Accademia dove potrà perfezionarsi e, chissà, approfittare delle opportunità che può offrire un palco così importante e blasonato. "L’ammissione di Petros a una delle più prestigiose accademie di danza mondiali – commenta orgoglioso Nikitas Patrikianos, il padre del giovane – è un risultato che ci riempie di orgoglio, ma è anche il frutto di un lavoro di squadra nella Compagnia del Fiore, che voglio ringraziare considerando che mio figlio è il quarto ballerino partito da qui e ammesso all’Accademia della Scala". Petros ha dimostrato una forte propensione alla danza fin da bambino. Una inclinazione che i genitori hanno assecondato e incentivato, facendola crescere e maturare attraverso le attività ludico formative della Compagnia del Fiore "che ora – afferma il padre - porta nostro figlio da una piccola città a calcare un palcoscenico di fama internazionale". Da settembre e comincerà a frequentare l’Accademia per diventare ballerino professionista e, in contemporanea, frequenterà anche il liceo coreutico collegato.

m. c.