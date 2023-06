Il Bambù Festival punta al record

Dal 10 al 12 agosto il parco Alex Langer di Monte Urano ospiterà la terza edizione del Bambù Festival, dopo il successo dello scorso anno con ben novemila presenze in totale nelle tre serate. Ma i numeri saranno protagonisti quest’anno con un centinaio di artisti nelle tre serate, circa 24 esibizioni in tre giorni per otto ore di musica giornaliere, il tutto diviso nelle due are pre concerto e concerto che aprirà dalle 18,30. Onori di casa per il sindaco Moira Canigola: "Terza edizione che ospitiamo a braccia aperte dopo il successo dello scorso anno e l’attenzione della Pro Loco per un ambiente particolare come il Parco Fluviale. Un grande augurio e in bocca al lupo ad Irene Sbaffoni neo presidente della Pro Loco". Parola poi proprio alla neo presidente della Pro Loco appunto: "È bello vedere la crescita e i numeri dello scorso anno. Saranno tre giorni di musica, relax e spensieratezza con protagonisti i cantanti e i tanti gruppi che si renderanno protagonisti. Grazie a sponsor che ci seguono e all’ufficio tecnico del comune che ci sta sempre molto vicino".

Parola poi al direttore artistico Vittorio Armoni: "Il Bambu Festival è ormai un nome nel panorama musicale. Abbiamo deciso di costruire il festival e non di gestire un artista, il tutto con un taglio ben preciso: non chiudersi ad un genere. Un’offerta musicale varia ed eterogenea per costruire un festival nel festival, esclusivo nelle Marche e il primo fatto in questa maniera". Tutto a disposizione di ogni età, alle famiglie che potranno raggiungere l’area con i loro passeggini e vivere una giornata di musica e allegria con punto ristoro food e drink in tutte le aree. Previsto anche un full pass, un biglietto unico per tutte le serate a prezzi scontati, disponibili alla gelateria Mon Amour, uno degli sponsor dell’evento. In tutto questo la musica è la regina assoluta.

Il 10 agosto è la serata del pop italiano con protagonisti in apertura Ale, Merlot, Nicol con gli occhi puntati su Officina della Camomilla e Sethu: biglietto per la prima serata è di 12 euro, alla portata di tutti. La seconda serata dell’11 agosto vede un’offerta più trasversale con gli Xgiove, i Little Piece of Marmelade oltre a Colla Zio in attesa di Carle Brave: biglietto a 28 euro più prevendita. Si chiude con la terza serata è protagonista il rock metal con sul palco in serata i Dionysian, i Centvrion, i Moonlight haze e i More Band Annunced fino alla serata con l’esibizione di un’ora degli Stratoavarius e a chiudere il dj set con Njva.

Roberto Cruciani