Il bar Papalina si trasferisce a Sanremo: è già conto alla rovescia

PORTO SANT’ELPIDIO

Non solo non perde il suo fascino il FantaSanremo ideato dai ragazzi del bar Papalina ma, quest’anno, raddoppia. Intanto, in capo a due ore e mezza dall’apertura delle iscrizioni per il FantaSanremo 2023 (in programma dal 7 all’11 febbraio), avvenuta ieri alle ore 12, erano già oltre 40mila le squadre iscritte e, proseguendo con questo trend, c’è tempo per eguagliare e superare il dato monstre della precedente edizione (500mila iscrizioni) fino alla notte prima dell’inizio del festival della canzone italiana. "Un risultato oltre ogni possibile aspettativa" ha commentato Giacomo Piccinini, uno dei fondatori di FantaSanremo. Lo scorso anno il fantagioco sul festival era esploso grazie anche alla partecipazione attiva di tanti cantanti in gara e sembra che questo collegamento sia destinati a continuare. Intanto, è ormai certo che nei giorni del festival il team di FantaSanremo del ‘bar Papalina’ andrà in trasferta nella città ligure, avendo concluso un accordo con il Comune di Sanremo. Dopo le interlocuzioni avvenute nei mesi scorsi in seguito a una querelle legata alla registrazione del marchio del FantaSanremo (termine di nuovo conio che poteva creare equivoci e confusione con Sanremo e Festival di Sanremo termini tutelati) l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi ha pensato di bypassare il problema, creando un collegamento reale col bar Papalina di Porto Sant’Elpidio che, nella settimana del festival, traslocherà a Sanremo dove avrà una base operativa al Palafiori, negli uffici comunali occupati dallo Iat da dove i ragazzi del ‘Papalina’ seguiranno le serate sanremesi, stilando classifiche e intervistando influencer E’ previsto un regolamento ufficiale del FantaSanremo 2023, il primo in accordo col Comune di Sanremo il cui obiettivo è di coinvolgere la città ligure nelle diverse azioni utili a portare punti alla fanta competizione. Nell’accordo, è stato inserito il 10% degli utili provenienti dalla commercializzazione del FantaSanremo.

m.c.