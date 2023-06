Il bar Piccadilly compie 50 anni

Una serata di allegria dedicata soprattutto ai clienti che in decenni di attività hanno frequentato e frequentano il ‘Bar Piccadilly’ di Montegiorgio, che venerdì ha festeggiato i 50 anni di attività. Il bar sito di fronte all’ospedale Diotallevi è un punto di riferimento non solo per i montegiorgesi, ma anche per i pazienti e familiari della struttura sanitaria, per i tanti giovani che frequentano quotidianamente l’istituto superiore e non solo. A fondare l’attività sono stati Roffo, Luana e Liano, che poi hanno lasciato il testimone a Federica, Yuri, Yari e Joshua che con la stessa passione continuano a mantenere viva l’attività commerciale, una vera istituzione di Montegiorgio. Alla cerimonia ha presenziato l’amministrazione quasi al completo con il sindaco Michele Ortenzi, il vice Alan Petrini, gli assessori Maria Giordana Bacalini, Michela Vita e Lorena Marzialetti.

a.c.