La Royal Opera House annuncia che ’Il Barbiere di Siviglia’ di Gioachino Rossini arriverà sul grande schermo il 15 febbraio. La produzione sarà trasmessa in 20 Paesi di tutto il mondo in diretta da Covent Garden. Nelle Marche sono tre le strutture che hanno aderito e tra queste c’è la Sala degli Artisti. Con fuochi d’artificio vocali, amanti intriganti e un barbiere molto indaffarato, l’opera regalerà una serata al cinema perfetta e entusiasmante. Per l’evento in diretta, Rafael Payare dirige un cast internazionale di livello mondiale nella scintillante produzione di Moshe Leiser e Patrice Caurier. Dal 2008 il programma cinematografico della Royal Opera House porta l’opera e il balletto al pubblico di tutto il mondo.