Il basket diventa inclusivo. Di scena alla Bombonera

Atleti, anche con sindrome di Down scenderanno, insieme, sul parquet della ‘Bombonera’ oggi, (dalle 9,30) per un torneo di basket ideato all’insegna dell’inclusione, che coinvolge numerose realtà sociali e sportive del territorio e "che – rimarca il presidente della Provincia di Fermo, Michele Ortenzi – ci ha subito convinto tanto che non abbiamo esitato a inserirla nel programma di Ali~Mens". Un progetto, quest’ultimo, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (dipartimento per le politiche giovanili) e Servizio Civile Universale, nel quadro dell’iniziativa Game (Giovani Autodeterminazione, Movimento, Empowerement) Upi. ‘Assist all’inclusione’ è il nome voluto per questo torneo che vede insieme la padrona di casa, Sutor Montegranaro, la Virtus Civitanova, Il Ponte di Morrovalle e Fochi di Pollenza, quattro società che hanno coinvolto i rispettivi settori giovanili per una mattinata all’insegna della pallacanestro con una serie di partite amichevoli e, soprattutto, dell’abbattimento delle barriere fisiche e sociali. La prima sfida è tra Montegranaro e Morrovalle, a seguire Civitanova e Pollenza. La finalità di questa manifestazione è "di coinvolgere e sensibilizzare i cittadini, con particolare attenzione agli under 35. Lo abbiamo fatto con la Uisp per l’Orienteering, lo facciamo di nuovo adesso – prosegue Ortenzi – con Il Faro, Anthropos e società che da tempo sono impegnate nell’inclusione".

E, aggiungiamo, lo fanno raggiungendo risultati anche importanti non solo in termini prettamente sportivi, quanto anche dal punto di vista della inclusione, del coinvolgimento e della condivisione da parte del pubblico. Per la cooperativa Il Faro (partner di Ali~Mens) si tratta del prosieguo di un’attività legata all’inclusione considerato che da un anno è al fianco della Sutor Basket con questa finalità. "Abbiamo a disposizione uno psicologo che segue l’Under 15 e 17 della società veregrense – spiega Manuela Gaspari, responsabile progetti educativi de Il Faro – e un coach educatore che coadiuva la Sutor nell’inserimento di ragazzi con differenti disabilità e quando si è presentata l’opportunità di questa giornata insieme con la Provincia, l’abbiamo subito supportata per veicolare quanto stanno facendo realtà che operano nel fermano e nel maceratese". L’ingresso al palasport è libero con l’auspicio che siano in tanti a voler dare un ‘Assist all’inclusione’ anche dagli spalti della storica ‘Bombonera’.

Marisa Colibazzi