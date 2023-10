Il Basket Fermo vive con i giovani. Alla palestra Coni festa per 160

Giornata di festa per il Basket Fermo che domenica mattina ha presentato le proprie squadre alla città. In palestra si sono ritrovati decine e decine di ragazzi che si sono alternati nella palestra Coni di Fermo in partite dimostrative. Sono intervenuti anche il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, e l’assessore allo sport Alberto Maria Scarfini, con il presidente Marco Marilungo, i dirigenti della società sportiva e alcuni giocatori della squadra senior che milita nel campionato Divisione Regionale 1, guidati dal capitano Marco Quondamatteo. Un giorno di divertimento e condivisione per i 90 iscritti nelle categorie minibasket Pulcini, Paperine, Aquilotti ed Esordienti e alcuni dei 70 tesserati delle squadre giovanili. Sotto il nome Basket Fermo, oltre la Divisione regionale 1, giocano l’Under 13 regionale, l’Under 15 regionale e l’Under 19 regionale. I ragazzi del Basket Fermo, poi, partecipano anche ai campionati Under 15 regionale e Under 17 eccellenza in collaborazione con la Pallacanestro Monte Urano e la Virtus Porto San Giorgio. Inoltre, da quest’anno, è nata un’altra collaborazione con la Virtus Civitanova dove ben 15 ragazzi del Basket Fermo partecipano all’Under 15 eccellenza e all’Under 14 élite sotto il nome Virtus Civitanova. Il sindaco, Paolo Calcinaro, nel suo saluto ai ragazzi ha sottolineato proprio questa capacità che la nostra società sportiva ha di non chiudersi nel proprio piccolo recinto, ma di sapersi aprire senza timore a collaborazioni con altre società del territorio. Una propensione all’apertura che è evidente anche nella decennale organizzazione del Torneo Internazionale di Minibasket, ricorda sempre il sindaco, "che tutte le estati vede la città di Fermo riempirsi di giovani atleti provenienti dall’Italia e da vari paesi esteri". Marco Marilungo, presidente della società Basket Fermo, ringraziando il comune di Fermo per la collaborazione in ogni attività proposta, anticipa che già a ottobre ci sono richieste per partecipare al torneo di luglio, "da parte di squadre polacche e svizzere e c’è la possibilità, ancora da perfezionare, di avere una squadra addirittura dall’Argentina". La mattinata si è conclusa con i saluti dell’assessore allo sport Scarfini, che ha ricordato il lavoro che il comune fa nel sostenere le attività sportive della città, del direttore sportivo del Basket Fermo, Roberto Ilari e infine i saluti di Marco Quandamatteo, capitano della squadra senior, che ha spinto i bambini e i ragazzi presenti ad innamorarsi della pallacanestro perché un giorno anche loro possano giocare nella prima squadra del Basket Fermo.