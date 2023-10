Il ’bello’ da mostrare ai piccoli. Festival della cultura creativa per spiegare i nostri tesori

Accompagnare i piccoli nel

cuore della cultura, trasmettendo amore per le cose belle, è il senso dell’iniziativa "Festival della Cultura Creativa", promossa dalla Carifermo nell’ambito di manifestazione nazionale

È Cultura, promossa dall’ABI in collaborazione con le singole

banche.

La banca fermana ha proposto agli alunni delle scuole una visita didattica, a cura di Maggioli Cultura, ai resti del Teatro romano di Fermo collocati sulle fondamenta di Palazzo Matteucci, sede della Cassa di Risparmio di Fermo.

Hanno partecipato alla mattinata 7 classi delle Scuole Primarie e

Secondarie del territorio di Fermo le quali hanno potuto assistere ad un evento ideato espressamente per questa fascia d’età. Scopo dell’iniziativa è avvicinare alla cultura i giovani d’età compresa tra 6 e 13 anni, grazie a laboratori, iniziative ed eventi che spaziano tra arte, teatro, musica, tecnologie digitali e molto altro realizzati all’interno delle sedi bancarie, perché non è mai troppo presto per cominciare a formare il pubblico di domani.

