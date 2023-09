Il bilancio dell’estate. Stupefacenti nel mirino

Quasi 180 chili di sostanze stupefacenti sottoposti a sequestro per un valore stimato di circa un milione e ottocentomila euro, sette persone denunciate all’autorità giudiziaria per traffico e spaccio di droga. 85 segnalate alle competenti prefetture per uso personale.

È questo il quadro generale dell’attività antidroga svolta, soprattutto nel periodo estivo, dalla Guardia di Finanza di Fermo. Nello specifico, in concomitanza di un noto evento musicale locale, nell’ottica di garantire una stringente cornice di sicurezza alla cittadinanza e nell’ambito di un massiccio e articolato dispositivo interforze predisposto dal questore di Fermo, sono stati sequestrati circa 120 grammi di sostanze stupefacenti, tra infiorescenze di marijuana, hashish, "spinelli" già pronti per il consumo, cocaina, ecstasy e metanfetamine, per un valore stimato di oltre 3.000 euro.

Tali sostanze erano abilmente occultate sulle persone, fra gli oggetti personali o all’interno di auto. Complessivamente, nell’occasione sono state segnalate 55 persone a 21 diverse autorità prefettizie. A sette di loro, inoltre, è stata ritirata immediatamente la patente di guida, atteso che gli stessi, trovati in possesso di droga, erano alla guida delle vetture sottoposte a controllo. Sempre nel corso di un mirato servizio interforze disposto dalla questura in località Lido Tre Archi, i finanzieri hanno bloccato un’auto con tre persone a bordo.

Il cane antidroga, fiutando la sostanza stupefacente, ha segnalato uno dei passeggeri, trovato in possesso di due dosi di droga. All’uomo di 30 anni è stato notificato il verbale di contestazione amministrativa e contestuale divieto di reingresso nel quartiere, così come disposto dal nuovo regolamento di polizia locale del Comune di Fermo, emesso al fine di scoraggiare l’afflusso di tossicodipendenti, specie se provenienti da altre province.

In un’altra occasione, le unità cinofile antidroga con i cani Fancy e Grant, in sinergia con la polizia di Fermo, hanno scovato, nei pressi di un parcheggio situato nel quartiere Lido Tre Archi, un’auto con all’interno centinaia di dosi di droga già accuratamente divise e pronte per la distribuzione o per essere consegnate a domicilio direttamente agli acquirenti.

Importanti risultati sono stati conseguiti anche nell’ambito della lotta alla contraffazione marchi e dell’attività posta in essere a tutela della sicurezza prodotti, diritto d’autore e del Made in Italy.

Sono stati sequestrati oltre 106 mila prodotti non sicuri ai sensi del ’codice del consumo’, nonché 510 articoli contraffatti con la conseguente denuncia di cinque persone alla Procura della Repubblica per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

fab. cast.