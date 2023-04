Il bilancio passa tra le polemiche

E’ un bilancio di previsione in cui sono stati necessari minimi ritocchi delle tariffe dei servizi a domanda individuale a fronte di aumenti dei costi dei servizi stessi, ma gli amministratori hanno motivato le scelte calate nel documento (in cui non è stata toccata la pressione fiscale) nel rivedere e ‘ottimizzate’ le risorse, penalizzando alcuni settori ma rivendicando di aver dando al bilancio l’imprinting della nuova amministrazione. Ma il merito, se così si può definire, del primo bilancio di previsione dell’amministrazione di Alessio Pignotti sta nell’essere stato sì, pesantemente divisivo (come è normale che sia nel gioco delle parti) con la minoranza che ha fatto letteralmente le pulci a tutto il faldone, ma lo è stato anche per la minoranza stessa visto che Fd’I ha votato contro, mentre il Pd si è astenuto. Un voto di astensione che avrà strappato un sorriso (o un ghigno sardonico, chissà) alla maggioranza che può dire di aver portato a casa un bilancio che non era davvero così da buttare, con l’ulteriore soddisfazione di vedere spaccata la minoranza che tanto si era accalorata nel contestarlo. "Il Pd ha discusso a lungo su ogni pagina, rilevato refusi, contestato cifre e dati, criticato ogni aspetto del bilancio e, poi, si è astenuto - dice il capogruppo di Fd’I, Gionata Calcinari – e il voto di astensione su un bilancio ha un valore politico molto forte. Se ce l’aspettavamo? Ormai dal Pd ci aspettiamo di tutto".

I Dem confermano che "nel bilancio non c’è nulla, se non le scelte sui tagli, ma – dice, per tutti, Fabiano Alessandrini – lì dentro c’è tutto il malloppo dei fondi del Pnrr che sono un risultato nostro, e nessuno ce lo può disconoscere. Il nostro voto di astensione è una assunzione di responsabilità verso la cittadinanza per salvaguardare tutto ciò che avevamo messo in cascina". Queste le posizioni ufficiali. Ma gettano una luce dubbia su tutta la vicenda i rumors di approcci che starebbero intercorrendo tra maggioranza e Fd’I che potrebbero portare a un allargamento della maggioranza. Possibile che l’aver lasciato sola Fd’I nel votare contro il bilancio, altro non sia che una mossa del Pd, diciamo così, per complicare le ‘trattative’? Ipotesi che Fd’I smentisce con forza, così come il Pd rigetta l’obiezione che l’astensione debba essere vista come un segnale di riavvicinamento. Ma si sa, in politica è possibile tutto e il contrario di tutto, su ogni fronte.

Marisa Colibazzi