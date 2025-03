Il binomio sport-turismo va ancora a segno

Due settimane di spettacolo sportivo: dal 15 al 23 marzo Porto San Giorgio coinvolta nelle finali nazionali di coppa Italia di futsal; "Queste finali nazionali rappresentano per la nostra città un’ulteriore bellissima opportunità di visibilità e di promozione non solo sportiva ma anche commerciale e turistica. Siamo felici di ospitare questa manifestazione che avrà un respiro nazionale grazie alle dirette televisive e alla presenza di squadre, tecnici e staff provenienti da tutta Italia" così il sindaco Valerio Vesprini nel suo intervento di saluto agli ospiti. Gli fa eco l’assessore allo sport, Fabio Senzacqua: "Il nostro coinvolgimento conferma la centralità della nostra città nel panorama sportivo italiano. Siamo orgogliosi di essere tra le sole tre città marchigiane, le altre sono Falconara e Jesi, a prendere parte a questa manifestazione, a testimonianza della qualità dello sport sangiorgese e dei nostri impianti sportivi. Accoglieremo atleti, staff e tifosi provenienti da tutta Italia, offrendo loro anche l’opportunità di scoprire il nostro splendido territorio. Le finali di futsal – prosegue - sono un appuntamento di grande prestigio tecnico e agonistico e siamo orgogliosi che Porto San Giorgio e il Palasavelli siano ancora una volta al centro di questa manifestazione nazionale. L’evento costituisce la rappresentazione di un nuovo modo di fare turismo tramite le attività sportive. Può rappresentare una valida alternativa alla vacanza tradizionale: sole, mare e spiaggia. Non solo chi partecipa ad un evento sportivo è coinvolto nel binomio turismo e sport, chiave di destagionalizzazione dei flussi turistici".