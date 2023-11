Il brodetto sangiorgese festeggia dieci anni ’De.Co’

Fervono i preparativi a Porto San Giorgio per festeggiare nel migliore dei modi la ricorrenza del decimo anniversario della istituzione della De.Co. Denominazione Controllata del vero brodetto sangiorgese. E’ stata approvata dal Consiglio comunale nel 2013 per iniziativa dell’assessore al commercio e turismo dell’epoca, Catia Ciabattoni. Verrà dedicata un’intera giornata al brodetto con intervento di ristoratori, pescatori ed esperti. E’ stato deciso pure che riprenderà il via il circuito di cene, dei ristoratori aderenti, con piatto principale il brodetto sangiorgese. Quasi di sicuro la giornata per i festeggiamenti della De,Co. Cadrà il 10 dicembre e il luogo di svolgimento sarà il Pic Pesca sul molo dei motopescherecci.

Il Comune di Porto San Giorgio riceverà molto probabilmente un contributo dalla Regione che ha stanziato fondi per la valorizzazione delle eccellenze regionali, a cominciare dai Comuni marchigiani che detengono una De.Co.

s.s.