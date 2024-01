Il Cai e la Società Operaia raccontano il viaggio in Patagonia

Parole per viaggiare, storie per conoscere il mondo. C’è la storia di un viaggio in Patagonia sabato prossimo, alle ore 17, presso la Sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Fermo, al numero 10 di Via Perpenti. Nell’incontro, organizzato dal Cai di Fermo e dalla Società Operaia, verrà presentato l’emozionante viaggio di 28 giorni intrapreso nel febbraio 2023 da tre soci del CAI fermano, Mina Viscione, Claudio Speranzini e Alberto Vita. I tre alpinisti hanno potuto muoversi avventurosamente tra le montagne, i laghi, le grotte e i ghiacciai della Patagonia argentina e cilena, godendo di scenari naturali e faunistici unici, nonché di viste mozzafiato dense di vita e colori indimenticabili. Il viaggio ha avuto inizio il 2 febbraio nella località di Bariloche, in Argentina, ed ha toccato le località cilene di Peulla, Puerto Montt, Chaiten, Coyhaique, Puerto Rio Tranquilo, e argentine di El Chalten e El Calafate. I tre alpinisti fermani hanno potuto anche ammirare l’imponente ghiacciaio Perito Moreno, patrimonio UNESCO, per poi visitare Puerto Natales, Punta Arenas ed infine Ushuaia, estrema propaggine Sud della Terra del Fuoco, località dalla quale hanno raggiunto Buenos Aires e, da lì, sono rientrati in Italia. La narrazione, intrapresa da Mina Viscione, attivista della Comunità Volontari del Mondo (CVM), sarà accompagnata dalla proiezione, preparata da Alberto Vita, delle più belle e significative tra le innumerevoli foto realizzate. Claudio Speranzini, che ha immortalato diversi momenti del viaggio su supporto analogico, ha curato la stampa di alcune fotografie che saranno esposte in mostra nella sede della Società Operaia. Saranno per il pubblico il racconto e la visione di "una natura insolita, suggestiva, intatta e ricca di contrasti, capace di suscitare in ogni uomo inedite curiosità, emozioni, riflessioni". Ingresso libero.