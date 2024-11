Il calendario dei carabinieri sul rapporto tra l’Arma e i giovani

Anche a Fermo, come nel resto d’Italia, il comandante provinciale, colonnello Gino Domenico Troiani, ha presentato il nuovo calendario dei carabinieri 2025. La pubblicazione, giunta alla sua 92esima edizione, è stata curata da due professionisti importanti come Marco Lodola, esponente del futurismo, e Maurizio de Giovanni. Il primo si è occupato della veste grafica dell’opera, mentre il secondo, scrittore partenopeo di successo, ha curato la storia narrata. Il tema scelto è quello del rapporto tra genitori e figli, visto attraverso gli occhi di un carabiniere e di suo figlio. I testi che accompagnano le 12 tavole descrivono un dialogo epistolare fra un maresciallo comandante di stazione, vedovo, e suo figlio, studente alle prese con le sfide del quotidiano e con il dolore, condiviso con il padre, per la scomparsa della madre. Il maresciallo utilizza come chiave di dialogo alcuni racconti del suo lavoro, parlando di alcuni episodi di servizio che toccano temi come

il bullismo, le dipendenze, la salvaguardia dell’ambiente e del rispetto per l’altro, l’inclusività e la solitudine sociale. Oltre al calendario Troiani ha illustrato l’agenda dei carabinieri, il planning ed il calendario da tavolo, scorrendo i mesi di quest’ultimo, che ha come tema i borghi più belli d’Italia. Nel mese di novembre si può osservare una splendida immagine raffigurante Torre di Palme di Fermo. "Quello del calendario – ha spiegato Troiani – è un modo per entrare nelle case degli italiani e nei luoghi di aggregazione, avvicinando l’Arma ai cittadini. Questa edizione ha la particolarità di essere dedicata ai giovani e al rapporto con i carabinieri. E’ un modo, per provare a superare le barriere comunicative, che a volte ci sono tra noi e loro. Stampare questi prodotti non è costato nulla al cittadino italiano, perché vengono autoprodotti dall’ente editoriale dell’Arma. Il prezzo di vendita è di 3 euro e il ricavato sarà donato all’ospedale Santobono di Napoli e all’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma".

