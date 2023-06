Il calzaturiero in vetrina "Contatti con nuovi clienti e mercati da esplorare"

Si è conclusa la 99ª edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags che ha richiamato oltre 1.300 aziende e marchi, tra i quali 251 italiani. Giudizi positivi sull’andamento della fiera sono stati espressi anche dai calzaturieri del distretto del fermano. Manolo Marcaccio del calzaturificio Comart Donna Serena ha detto: "La fiera è andata molto bene. Nell’edizione di quest’anno abbiamo notato che ci sono stati molti compratori stranieri in più rispetto alle passate edizioni e abbiamo avuto modo di contattare anche nuovi clienti in particolar modo provenienti anche da Kuwait e Canada oltre ovviamente dai paesi europei. La qualità del Made in Italy è un elemento molto richiesto da parte dei compratori. Nel 2023 a causa del meteo le vendite dei sandali hanno subito una drastica riduzione. Le istituzioni devono capire che le stagioni sono cambiate e quindi è necessario spostare le date dei saldi almeno alla fine del mese di agosto. I negozianti, infatti, devono fare un ricarico esagerato all’inizio della stagione per poi cercare di salvare i propri guadagni nel periodo dei saldi. In passato, invece, i saldi servivano principalmente per smaltire le rimanenze. Qui a Riva del Garda abbiamo dato al marchio Comart una connotazione che permette alle nostre calzature di attirare l’attenzione di un target giovane. Nel contempo abbiamo ampliato considerevolmente la collezione del brand Donna Serena". La fiera di Riva del Garda è ormai tornata ai livelli pre covid e in proposito Lino Mattiozzi del calzaturificio V.S.M. Italia di Sant’Elpidio a Mare: "I clienti sono tornati soprattutto dal nord Europa, Usa, Canada, Australia, Africa e Arabia e nel nostro stand sono venuti anche molti nuovi clienti e questo è senza dubbio molto positivo. Noi produciamo in Turchia perché riescono a garantire calzature in pelle ad un prezzo molto interessante. In Italia curiamo la definizione del design e dello stile e poi, ovviamente, ci occupiamo della distribuzione".

"Abbiamo avuto contatti con nuovi clienti – ha detto Sauro Silenzi del calzaturificio Asso – e questo per noi è molto importante. Abbiamo ricevuto compratori provenienti da paesi dell’ex Unione Sovietica, dagli Usa e dalla Turchia. Per noi Riva del Garda è molto importante in vista del Micam. Qui i buyers ci danno delle indicazioni su come modificare la collezione al fine di presentare le versioni aggiornate nel corso della rassegna milanese". Simona Zingrillo del calzaturificio Kharisma di Porto Sant’Elpidio ci ha detto: "Expo Riva Schuh è per noi superiore alle nostre aspettative. Abbiamo ricevuto molti nuovi clienti soprattutto da Belgio, Spagna e Turchia. L’innovazione che proponiamo è la combinazione di scarpa e borsa coordinata. In pratica abbiamo realizzato i due prodotti con gli stessi materiali e questo è stato particolarmente apprezzato".

Vittorio Bellagamba