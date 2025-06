Il calzaturificio Elisabet festeggia 45 anni di attività

A Sirolo si è svolta la festa per i 45 anni del calzaturificio Elisabet. I vertici dell’azienda di Monte Urano hanno voluto festeggiare insieme ai propri collaboratori fornitori, partner e giornalisti l’importante ricorrenza. Fondata nei primi anni ’80, Elisabet è un’azienda marchigiana di riferimento nel panorama calzaturiero italiano. In questi 45 anni di attività, ha saputo distinguersi per qualità, visione e capacità di evolversi, diventando un punto di riferimento del settore. Alla sua seconda generazione, Elisabet porta avanti con orgoglio i valori e l’eredità delle sue origini, reinterpretandoli in chiave contemporanea e guardando con fiducia alle sfide del futuro. Per Elisabet, questo importante anniversario non rappresenta solo un traguardo, ma una rampa di lancio verso ulteriori opportunità di sviluppo. Lara Vallasciani, CEO di Elisabet, ha detto: "Noi della seconda generazione abbiamo raccolto una eredità importante fatta di valori saldi, passione e dedizione". In merito alle strategie future dell’azienda la stessa Vallasciani ha aggiunto: "Vogliamo far crescere l’azienda giorno dopo giorno mantenendo un giusto equilibrio tra tradizione ed innovazione: un’impresa che unisce l’esperienza del passato con la spinta verso il futuro". Elisabet ha investito con decisione nella digitalizzazione, ha ampliato la propria presenza nei mercati esteri e ha abbracciato la transizione ambientale attraverso l’acquisto di nuovi macchinari integrati secondo i principi dell’Industria 4.0. Questi investimenti hanno reso i processi produttivi più efficienti e sostenibili, permettendo all’azienda di ottenere la certificazione internazionale "The Social & Labor Convergence Program". Un’evoluzione che racconta una storia di solide radici, grandi visioni e concretezza nelle strategie di crescita. In occasione del suo 45° anniversario Elisabet ha introdotto il nuovo pay-off "Elisabet By Your Side", che riflette la visione internazionale dell’azienda orientata alla partnership. Oggi, infatti, Elisabet è concepita come un vero e proprio hub di servizi specializzato, in cui la collaborazione è al centro di ogni relazione. L’azienda progetta, produce, comunica e distribuisce calzature di moda per bambino e calzature sportive per adulto a livello internazionale, gestendo l’intera supply chain dei propri marchi e collaborando con alcuni dei principali brand della moda internazionale. L’azienda è riconosciuta come leader del settore delle calzature per bambini e vanta un prestigioso portfolio di marchi in licenza, tra cui spiccano nomi internazionali come Calvin Klein e Tommy Hilfiger, del gruppo americano PVH, Bikkembergs, marchio della società Levitas ed Elisabetta Franchi marchio del gruppo Betty Blue. Completa l’offerta la collaborazione con 1A Classe Alviero Martini Junior, affiancato dai due brand di proprietà Morelli e Walkey.

Vittorio Bellagamba