Il campus per atleti paralimpici

Di recente, in città, si è tanto parlato di turismo per la disabilità e i villaggi turistici hanno offerto esempi concreti di questa ospitalità possibile. L’Holiday Family Village sta ospitando il Campus per disabili del Rotary e alla vicina Risacca Family Camping Village è appena terminato il primo campus primaverile di avviamento allo sport paralimpico, svoltosi a titolo, a titolo gratuito, grazie a Cip Marche e Inail Marche (coordinatrice degli assistenti sociali sul posto è stata Michela Ballini). Oltre 30 le persone, fra aspiranti atleti, tecnici e accompagnatori che hanno avuto modo di provare, assistite da tecnici federali, sport come vela, sitting volley, paraciclismo, tennis e basket in carrozzina e godersi una ‘quasi’ vacanza in una località di mare. Un progetto nel quale il presidente Cip Marche, Luca Savoiardi e il vicepresidente Cip Marche, Roberto Novelli (coadiuvati dal segretario Daniele Cassata) avevano riposto grandi aspettative "perché si trattava della data zero, cioè della prima volta in cui aspiranti atleti, già utenti Inail Marche, si avvicinavano al mondo dello sport. Siamo felici che abbia riscosso successo e contiamo di riproporre un’esperienza simile per ampliare la platea di aspiranti sportivi che, assistiti da tecnici del settore, hanno approcciato per la prima volta alcune delle principali discipline paralimpiche". Nei quattro giorni di preparazione, la direzione tecnico sportiva del campus è stata affidata a Vanessa Cicchi (della Finp e della Cip), con Antonio Iannice per la pallacanestro in carrozzina, Lorenzo Giacobbi e Michele Del Rosso per il sitting volley, Marco Birilli e Marco Sposetti per wheeelchair tennis, Pierino Dainese e Stefano Levorin per il paraciclismo, e Asd Liberi nel vento per la vela, con Giancarlo Mariani che ha assistito Stefano Iesari.

Marisa Colibazzi