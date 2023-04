Il candidato Ferracuti si presenta: "Puntiamo su sanità e decoro"

"Siamo pronti a risolvere i problemi dei cittadini". Una parola che è stata ripetuta più e più volte dai vari candidati della lista ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’ con il candidato sindaco Claudio Ferracuti, in occasione della presentazione avvenuta a palazzo Passari. "Siamo qui per la gente – inizia Claudio Ferracuti – a partire dalla necessità di un medico al Punto di primo intervento dell’ospedale, oltre a riportare gli ambulatori dei medici di famiglia in centro. Cureremo il decoro del paese cercando di ripopolarlo, creando anche nuovi parcheggi e potenzieremo la pianta organica del Comune. C’è a disposizione un avanzo di amministrazione di 4.800.000 euro che utilizzeremo per la manutenzione a partire dalle strade. Una volta terminato il Polo scolastico, che in due anni non è stato terminato, riutilizzeremo le varie strutture: scuola Cestoni diverrà un Cohousing con 20 mini appartamenti. La casa di riposo verrà ubicata nella scuole elementare di Piane a contatto con la materna. Ristruttureremo il vecchio municipio. Palazzo Colonna è stato abbattuto perché si sono create condizioni favorevoli a tale scopo, e la piazza di Piane è stata realizzata da un privato il Comune ha finito solo per prenderla in carico". Molti gli spunti emersi. "Ho studiato nel dettaglio il capitolato di appalto per la gestione della raccolta dei rifiuti – sostiene Simone Vecchi – c’è un divario enorme fra quello che viene offerto e quello che viene erogato realmente che i cittadini pagano. Inoltre questo sistema è ormai obsoleto". "Noi non ci candidiamo contro qualcuno, ma per Montegiorgio", dichiara Fabrizio Cesetti. La lista è composta da: Francesca Angelini, Fabrizio Cesetti, Niccolò Liberati, Noure Boulghazi, Michelangelo Marini, Elisabetta Mattii, Elvinia Minnoni, Mariarosaria Nassi, Luigi Ripani, Enzo Tarquini, Luigi Tomassini e Simone Vecchi.

Alessio Carassai