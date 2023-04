Il candidato Ortenzi si presenta: "Fatto molto in anni difficili Ecco perché chiediamo il bis"

La lista ‘ProgettiAmo Montegiorgio’ con il candidato sindaco Michele Ortenzi, si presenta alla popolazion ein una formula quasi da talk show. "Sono cambiate tante cose in questi cinque anni – esordisce Ortenzi – ma abbiamo mantenuto lo stesso simbolo e lo stesso nome. E’ stata un’esperienza bellissima in anni difficili. Ci siamo rimboccati le maniche e proprio questo ci spinge qui a chiedervi nuovamente fiducia". poi si è parlato di opere pubbliche, su tutti la demolizione di palazzo Colonna, la piazza di Piane, il Polo scolastico di Crocedivia, la riconversione dell’ex convento dei Cappuccini in casa di riposo, il Parco fluviale lungo il Tenna e molto altro. "Certo si può sempre fare di più – continua Ortenzi – ma riuscire a captare 56 milioni da investire in opere pubbliche credo sia un risultato mai raggiunto prima a Montegiorgio, sicuramente non c’è stato immobilismo da parte di questo gruppo. Per il futuro abbiamo ancora tanti progetti: per il polo scolastico sono due anni che andiamo dietro ai prezzari, ma adesso ci siamo. Vorremmo demolire una parte del vecchio Municipio salvaguardando la scalinata e riqualificando il parco del Pincio, è già pronto un progetto finanziato per il recupero di San Francesco, trasformeremo l’ex Direzione didattica in edilizia sociale, e molto altro. Tutte di cose di cui andiamo fieri". Poi i rappresentanti di lista: Maria Giordana Bacalini, Michela Vita, Lorena Marzialetti, Alan Petrini, Riccardo Cimica, Loris Laurenzi, Lorenzo Mancinelli e le nuove leve Sofia Cesari, Giulia Mariani, Mattia Mazzoni, Nicolas Properzi e Marco Rapazzatti si sono raccontanti portando ognuno le loro idee.

Alessio Carassai