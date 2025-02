Il cane Fancy fiuta tracce di stupefacenti

Ancora controlli interforze a tutto campo a Fermo, Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio. Polizia, carabinieri e Guardia di Finanza, con il concorso della polizia locale di Porto Sant’Elpidio e del Reparto Prevenzione Crimine della questura di Pescara hanno controllato ben 120 persone, 70 auto e 8 esercizi commerciali e strutture ricettive. Grande attenzione è stata riservata a Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio e ai relativi scali ferroviari.

In particolare, in quello sangiorgese, il cane antidroga Fancy delle Fiamme Gialle ha segnalato nel sottopassaggio, tre involucri contenenti hashish per un totale di circa 3 grammi, gettata poco prima da un ignoto passeggero che, alla vista delle forze dell’ordine, se ne era velocemente sbarazzato. Poco più tardi, in un bar di Fermo, l’attenzione del cane antidroga è stata attirata da una ragazza che, sentendosi braccata, ha consegnato spontaneamente un involucro con un po’ di hashish.

Rintracciato anche un pregiudicato di nazionalità albanese sorpreso a bordo di una Bmw X1 mentre circolava insieme ad altri malviventi, contravvenendo all’ordine comminato dal questore nel luglio 2024, di accompagnarsi ad altri pregiudicati. L’inosservanza di questo provvedimento comporterà un inasprimento della pena.