Il cannibale Innocenzi non sbaglia. Fa il record pure a Servigliano

E’ stata dall’inizio alla fine una sfida a due fra Luca Innocenzi e Nicholas Lionetti, una gara di precisione giocata sul filo dei secondi. Alla fine ad aggiudicarsi la 57° edizione della Giostra dell’Anello di Servigliano è Luca Innocenzi, che diviene il cavaliere più vincente di sempre e regala al Rione Santo Spirito la seconda stella della sua storia. Circa alle 17 di ieri il corteo storico del Torneo cavalleresco di Castel Clementino ha fatto ingresso nel campo di gara, dopo i saluti del magnifico messere e sindaco di Servigliano Marco Rotoni, inizia la Giostra dell’Anello. La giostra nelle prime due tornate ha fatto subito selezione. Mario Cavallari per Rione San Marco sbaglia l’anello alla prima tornata e nell’ultima si complica la vita. Daniele Scarponi per Rione Paese Vecchio, uno dei veterani, sbaglia due anelli uno alla seconda e una alla terza tornata. Il cavaliere Adalberto Rauco per Rione Porta Marina, al debutto a Servigliano, ci prova ma all’ultima tornata manca l’anello, sicuramente ha testato il campo per la prossima edizione. Alla fine sono stati due cavalieri a dare spettacolo: Nicholas Lionetti per Rione Porta Navarra con una gara di assoluta regolarità: zero penalità, tutti gli anelli riconsegnati l’unica differenza il tempo che gli è valso il secondo posto. In cima ancora una volta il cavaliere Luca Innocenzi per Rione Porta Santo Spirito: due penalità, tutti gli anelli riconsegnati e tempi stratosferici. Una vittoria voluta, conquistata e soprattutto meritata, perché il suo rivale lo ha messo sempre sotto pressione.

Alla fine della giornata Luca Innocenzi si conferma il cannibale: con 9 vittorie nella Giostra dell’Anello supera il record di Emilio Mordente e Gianfranco Ricci e diviene il cavaliere più vincente a Servigliano. Mentre Rione Santo Spirito, il più vincente di sempre, mette in bacheca il suo 20esimo palio. "E’ una grande vittoria – commenta Marco Rossi console di Rione Santo Spirito – Luca è nato per fare questo, è un grande lavoratore che non lascia nulla al caso". "E’ stato un palio difficile – commenta a caldo Luca Innocenzi – questi ragazzi stanno crescendo e diventano sempre più bravi, devo ringraziare tutto lo staff, ma il lavoro alla fina paga sempre".

Alessio Carassai